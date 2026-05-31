Le PSG "Roi d'Europe" pour la deuxième fois consécutive

Le Paris Saint-Germain entre un peu plus dans l’histoire du football européen. Le club parisien a remporté samedi sa deuxième Ligue des champions consécutive en battant Arsenal aux tirs au but, 4 à 3, après un match intense disputé à Budapest.

Pour l’entraîneur parisien Luis Enrique, ce nouveau sacre est le fruit d’un parcours exceptionnel. Le technicien espagnol a salué la qualité de son adversaire et la performance de son équipe, estimant que conserver le titre européen était un exploit particulièrement difficile à réaliser.

Pourtant, la rencontre avait mal commencé pour les Parisiens. Dès la sixième minute, Kai Havertz ouvrait le score pour Arsenal. Solides défensivement, les Londoniens ont longtemps contenu les offensives françaises avant qu’Ousmane Dembélé n’égalise sur penalty en seconde période.

Après une prolongation sans vainqueur, la décision s’est jouée lors de la séance de tirs au but. Le défenseur Gabriel a finalement manqué la tentative décisive pour Arsenal, offrant le trophée au PSG.

À Paris, des milliers de supporters ont célébré cette victoire historique sur les Champs-Élysées et au Parc des Princes, où le match était retransmis sur écrans géants. Le club de la capitale devient seulement la deuxième équipe de l’ère moderne de la Ligue des champions à conserver son titre après le Real Madrid.

Pour Arsenal, champion d’Angleterre cette saison, la déception est immense. Les Gunners échouent une nouvelle fois en finale européenne, vingt ans après leur première défaite à ce stade de la compétition.