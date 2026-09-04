Balogun écarté par Monaco, son avenir toujours incertain

L’attaquant américain Folarin Balogun ne figure pas dans la liste de l’AS Monaco pour la Ligue des conférences, alors que son avenir au sein du club reste incertain après l’échec de son transfert à Everton cette semaine.

Balogun sera également absent vendredi face au Paris Saint-Germain en Ligue 1. L’international américain n’a pas été retenu dans le groupe monégasque qui se déplacera dans la capitale.

Monaco a toutefois précisé que Balogun avait repris l’entraînement collectif. L’attaquant de 25 ans n’a participé à aucun des quatre premiers matchs disputés par son équipe depuis le début de la saison.

Mardi, dernier jour du mercato estival dans la plupart des grands championnats européens, Balogun était tout proche de rejoindre Everton dans le cadre d’un transfert estimé à 40 millions de livres sterling (54 millions de dollars). L’opération a finalement échoué après que le joueur a décidé de se retirer des négociations. Selon Thiago Scuro, directeur sportif de Monaco, Balogun s’était senti mal à l’aise face aux interrogations formulées par le club anglais concernant son état de santé lors de la visite médicale.

Monaco est sous pression pour vendre Balogun ou l’un de ses autres joueurs majeurs afin de générer des revenus et de respecter les règles financières de la Ligue 1.

Thiago Scuro a néanmoins indiqué qu’un départ de l’attaquant, né à New York, restait possible vers un championnat dont le mercato est encore ouvert. L’Arabie saoudite pourrait notamment constituer une destination, son marché des transferts ne fermant que le 12 octobre.

Monaco débutera la phase de groupes de la Ligue des conférences le 15 octobre. Or, le nom de Balogun ne figurait pas sur la liste des joueurs communiquée par le club et publiée jeudi soir par l’UEFA.

Takumi Minamino, en revanche, a bien été inscrit. Le milieu offensif japonais effectue son retour après huit mois d’absence consécutifs à une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, une blessure qui l’avait également privé de la Coupe du monde.

Minamino fait également partie du groupe monégasque pour le déplacement au PSG, contrairement à Balogun, qui ne participera pas à cette rencontre.