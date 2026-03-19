CAN 2025 : réactions contrastées au Maroc après la victoire sur tapis vert

À Rabat, les réactions oscillent entre soulagement et amertume après la décision de la Confédération africaine de football (CAF) d’attribuer le titre de la CAN 2025 au Maroc. Une décision prise sur tapis vert, à la suite d’un recours déposé par la Fédération royale marocaine après une finale très controversée face au Sénégal.

Le match, disputé en janvier, avait été marqué par de fortes tensions et des décisions arbitrales contestées, notamment autour de l’usage de la VAR. Alors que le Sénégal pensait avoir décroché la victoire en prolongation, la CAF a finalement estimé que certaines règles avaient été enfreintes, accordant une victoire 3-0 au Maroc.

Dans les rues de la capitale, les supporters accueillent la nouvelle avec une joie mesurée. Beaucoup regrettent que le sacre n’ait pas été obtenu sur le terrain, le jour du match. « Nous aurions préféré que cette joie arrive au moment de la finale », confie un supporter. « Mais même tardive, elle reste importante. »

D’autres soulignent que cette décision vient atténuer une déception encore vive. « Nous étions prêts à célébrer avec les joueurs après le match. Cette annonce nous soulage, même si ce n’est pas la même chose », explique une supportrice.

Pour certains, cette issue est avant tout une forme de réparation. « L’équipe marocaine avait prouvé sa supériorité. La justice a été rendue », estime un autre fan.

Du côté sénégalais, la Fédération a annoncé son intention de faire appel devant le Tribunal arbitral du sport, prolongeant ainsi le feuilleton autour de cette finale.

En attendant, au Maroc, le titre est célébré, mais avec une nuance : celle d’une victoire obtenue loin des émotions du terrain.