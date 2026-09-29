RDC : un cadre du parti au pouvoir tué après avoir sensibilisé à Ebola

Un responsable politique congolais est mort après avoir été violemment agressé à Butembo, dans la province du Nord-Kivu, après avoir appelé la population à respecter les mesures de prévention contre Ebola lors d’une émission de radio, selon son parti.

Marie-Célestin Karondwa, président par intérim du comité exécutif fédéral de l’UDPS à Butembo et porte-parole du parti, a été attaqué dimanche par des habitants de son quartier, a indiqué la fédération locale de l’UDPS dans un communiqué.

Selon le parti, les assaillants l’ont battu, ont pillé ses biens puis incendié son domicile. Grièvement blessé, Marie-Célestin Karondwa a ensuite succombé à ses blessures.

Les circonstances précises de l’attaque restent toutefois à déterminer. L’identité des assaillants, leur nombre ainsi que leurs motivations n’étaient pas immédiatement connus.

L’UDPS affirme que son responsable a été pris pour cible après avoir défendu publiquement l’existence de la maladie à virus Ebola et alerté sur les risques qu’elle représente pour la population.

Une défiance persistante face à Ebola

Cette attaque survient alors que Butembo est devenue l’un des principaux foyers de l’épidémie d’Ebola qui touche actuellement la République démocratique du Congo.

Elle s’inscrit également dans un contexte de méfiance persistante d’une partie de la population envers les opérations de lutte contre la maladie.

Samedi, des hommes armés ont attaqué un poste de lavage des mains dans le territoire voisin de Beni, selon un groupe local de la société civile. Au moins une personne a été tuée et plusieurs autres blessées.

L’épidémie, officiellement déclarée le 15 mai, a infecté 8 067 personnes et fait 3 901 morts, selon les données gouvernementales publiées lundi.

Le maire de Butembo n’avait pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.