Football : Carlos Baleba rejoint Manchester United pour 95 millions de dollars

Manchester United a confirmé, mardi, le transfert du milieu de terrain Carlos Baleba, âgé de 22 ans, en provenance de Brighton, pour un montant estimé à 70 millions de livres sterling (95 millions de dollars).

L'équipe de Michael Carrick a procédé à une refonte de son milieu de terrain cet été, après le départ de Casemiro et avant que Manuel Ugarte ne se blesse gravement au genou.

Le mois dernier, le club a recruté Youri Tielemans, d'Aston Villa, et Andrey Santos, de Chelsea.

Baleba, international camerounais, a signé un contrat de cinq ans, assorti d'une option de prolongation pour une sixième année, a annoncé Manchester United.

« C'est un sentiment incroyable de rejoindre le club de mes rêves. Jouer à Old Trafford est toujours un moment particulier, mais avoir l'occasion de le faire en tant que joueur de Manchester United sera un véritable honneur », a déclaré Baleba dans le communiqué du club.

Les conditions financières n'ont pas été divulguées. Les médias britanniques ont largement rapporté que le montant du transfert s'élevait à 65 millions de livres sterling, auxquels pourraient s'ajouter 5 millions de livres sterling de primes.

Lors des 31 matchs de Premier League disputés la saison dernière, Baleba s'est classé parmi les 8 % des meilleurs joueurs en termes de tacles et d'interceptions combinés, ainsi que parmi les 1 % des meilleurs en termes de ballons de deuxième ligne récupérés, a indiqué Manchester United.

« Carlos est un milieu de terrain d'élite qui dispose d'un immense potentiel de progression », a déclaré Jason Wilcox, directeur sportif de United. « Il apporte une combinaison unique de qualités qui viendra vraiment compléter notre effectif. »

Samedi, lors de la première journée de la Premier League, Manchester United a subi une défaite surprise 2-0 face à Hull, le nouveau promu.