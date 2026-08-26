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Football : Carlos Baleba rejoint Manchester United pour 95 millions de dollars

Brighton's Carlos Baleba directs play during the English Premier League soccer match between Brighton and Hove Albion and Fulham at the Amex Stadium in Brighton.   -  
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AP Photo
By Ali Bamba

avec AP

Manchester United

Manchester United a confirmé, mardi, le transfert du milieu de terrain Carlos Baleba, âgé de 22 ans, en provenance de Brighton, pour un montant estimé à 70 millions de livres sterling (95 millions de dollars).

L'équipe de Michael Carrick a procédé à une refonte de son milieu de terrain cet été, après le départ de Casemiro et avant que Manuel Ugarte ne se blesse gravement au genou.

Le mois dernier, le club a recruté Youri Tielemans, d'Aston Villa, et Andrey Santos, de Chelsea.

Baleba, international camerounais, a signé un contrat de cinq ans, assorti d'une option de prolongation pour une sixième année, a annoncé Manchester United.

« C'est un sentiment incroyable de rejoindre le club de mes rêves. Jouer à Old Trafford est toujours un moment particulier, mais avoir l'occasion de le faire en tant que joueur de Manchester United sera un véritable honneur », a déclaré Baleba dans le communiqué du club.

Les conditions financières n'ont pas été divulguées. Les médias britanniques ont largement rapporté que le montant du transfert s'élevait à 65 millions de livres sterling, auxquels pourraient s'ajouter 5 millions de livres sterling de primes.

Lors des 31 matchs de Premier League disputés la saison dernière, Baleba s'est classé parmi les 8 % des meilleurs joueurs en termes de tacles et d'interceptions combinés, ainsi que parmi les 1 % des meilleurs en termes de ballons de deuxième ligne récupérés, a indiqué Manchester United.

« Carlos est un milieu de terrain d'élite qui dispose d'un immense potentiel de progression », a déclaré Jason Wilcox, directeur sportif de United. « Il apporte une combinaison unique de qualités qui viendra vraiment compléter notre effectif. »

Samedi, lors de la première journée de la Premier League, Manchester United a subi une défaite surprise 2-0 face à Hull, le nouveau promu.

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