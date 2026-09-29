Afrique du Sud : près de 200 morts dans des fusillades en 2026

L’Afrique du Sud a enregistré au moins 41 fusillades de masse ayant fait environ 196 morts depuis le début de 2026, selon les données de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC). L’organisation considère généralement comme une fusillade de masse un incident ayant causé la mort d’au moins trois personnes, tout en précisant que son bilan pourrait être sous-estimé en raison d’incidents non signalés.

Les dernières violences en date ont fait 27 morts en deux attaques distinctes durant le week-end des 26 et 27 septembre. À Johannesburg, huit hommes armés ont ouvert le feu, dans la soirée du 26 septembre, sur les clients d’un débit de boissons, tuant 17 personnes et en blessant 15 autres. D’après la police, les assaillants étaient notamment munis de fusils d’assaut AK-47 et de pistolets. Ils auraient également dérobé les téléphones de certaines victimes avant de prendre la fuite à bord de deux véhicules, dont deux autres véhicules auraient été incendiés.

Quelques heures plus tard, une autre fusillade a éclaté dans un établissement de divertissement au Cap. Dix personnes ont été tuées et onze blessées après que des hommes armés ont ouvert le feu sur les clients, peu avant 2 heures du matin le 27 septembre.

Ces attaques sont survenues quelques jours après une autre tuerie à KwaMakhutha, au sud de Durban, où douze personnes, dont une femme enceinte, ont été tuées après l’irruption d’hommes armés dans une habitation.

Selon la GI-TOC, une part importante de ces violences est liée à la rivalité entre réseaux criminels, aux affrontements entre gangs et à la lutte pour le contrôle de marchés illicites et de territoires. Ces violences se produisent de plus en plus dans des espaces fréquentés par le public, notamment les débits de boissons, les domiciles privés et différents lieux de rassemblement.

Cette multiplication des fusillades intervient toutefois dans un contexte où la criminalité violente évolue de manière contrastée. Les dernières statistiques trimestrielles de la police sud-africaine font état d’une baisse de 5,9 % des homicides entre avril et juin. Les données de la GI-TOC soulignent néanmoins la persistance, dans certaines communautés, de violences meurtrières associées au crime organisé et aux conflits pour le contrôle de réseaux criminels.