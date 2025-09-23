Football : Ousmane Dembelé remporte le Ballon d'Or 2025

L'attaquant français du PSG Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or ce lundi.

L'international tricolore voit sa saison exceptionnelle au sein de l'équipe parisienne célébrée par le 69ème trophée tant convoité.

A 28 ans abs, le joueur originaire d’Evreux, est le 6ème joueur français de l’histoire à être sacré derrière Karim Benzema en 2022.

Ousmane Dembélé a 35 buts ; 16 passes en 53 matchs toutes compétitions confondues à son actif.

Déjà détenteur du titre de meilleur buteur de Ligue 1 en 2024-2025 avec 21 buts.

Le joueur a remercié ses coéquipiers du PSG, son président du PSG Nasser al-Khelaïfi,** son sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps avant de terminer son discours en larmes en évoquant sa famille, son meilleur ami et sa mère Fatimata.