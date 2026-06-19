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Maroc : Achraf Hakimi bientôt jugé en France pour viol présumé

Le Marocain Achraf Hakimi s'entraîne à Foxborough, dans le Massachusetts, près de Boston, ce jeudi 18 juin 2026.   -  
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By Rédaction Africanews

France

‘’Je vais enfin pouvoir m’exprimer’’, c’est ainsi qu’Achraf Hakimi a réagi après que la Cour d’appel Versailles a confirmé vendredi la tenue de son procès pour viol présumé.

Rejetant le recours du footballeur marocain qui contestait son ordonnance de mise en accusation et demandait un non-lieu.

En février 2023, une femme alors âgée de 24 ans rencontrée sur Instagram, avait déclaré à la police du Val-de-Marne, au sud-est de Paris, qu’Achraf Hakimi l’avait violée.

Les faits selon l’accusation auraient eu lieu au domicile de l’international marocain. La défense parle plutôt d’une tentative d’extorsion, brandissant des messages échangés entre la plaignante et son entourage.

Désormais c’est devant le tribunal correctionnel des Hauts-de-Seine que l’arrière droit du Paris saint-Germain devra prouver son innocence.

Le marocain qui s’apprête à jouer le deuxième match de la Coupe du monde 2026 contre l'Écosse, a toujours nié toute infraction.

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