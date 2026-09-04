Niger : nouveaux alliés, même crise sécuritaire ? [Africanews Debates]

Depuis le coup d’État de juillet 2023, le Niger a profondément changé sa stratégie de sécurité. Le pays a rompu avec plusieurs partenaires occidentaux, notamment la France, et s’est rapproché de la Russie, de l’Algérie et de ses voisins du Sahel.

Mais ces nouveaux partenariats permettent-ils réellement au Niger de mieux faire face à l’insécurité ?

La question s’est posée avec une nouvelle force après la mutinerie survenue à Niamey fin août. Des militaires ont tenté de prendre le contrôle de plusieurs sites stratégiques, avant que les forces loyales au pouvoir ne reprennent la situation en main.

La Russie, à travers son Africa Corps, a apporté son soutien aux autorités nigériennes. L’Algérie a également fourni une assistance militaire, illustrant le rôle croissant de ces nouveaux partenaires dans la sécurité du pays.

Mais pour les analystes réunis dans la dernier édition d'Africanews Debates, cette crise révèle un problème plus profond.

Le Niger continue de faire face aux groupes jihadistes actifs dans la région, tandis que les tensions au sein même de son armée soulèvent des questions sur ses capacités à répondre à la crise sécuritaire.

Le débat a également porté sur le rôle de la Russie : son soutien permet-il au Niger de renforcer sa sécurité et sa souveraineté, ou contribue-t-il surtout à protéger le régime militaire ?

Autre enjeu : l’Alliance des États du Sahel, qui regroupe le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Cette nouvelle coopération peut-elle offrir une véritable alternative aux anciens partenariats sécuritaires avec les puissances occidentales ?

Une chose est certaine : le Niger a changé de partenaires. Mais a-t-il réellement changé la donne sécuritaire ?