La France accueille Léo XIV à Orly, les cloches sonnent dans tout le pays

Le président Emmanuel Macron a accueilli le pape Léon XIV à son arrivée vers 10 h, avant les honneurs militaires et la présentation des délégations française et vaticane. Les deux hommes ont ensuite rejoint le palais de l’Élysée pour des entretiens. Cette visite de quatre jours, de vendredi à lundi, conduira le souverain pontife à Paris, Saint-Denis, Lourdes et Metz. Le programme prévoit des rencontres avec Emmanuel Macron, des responsables français, des représentants de la société civile et du corps diplomatique, ainsi qu’une visite au siège de l’UNESCO et des échanges avec de jeunes catholiques. Les discussions devraient notamment porter sur l’avenir de l’Europe, les questions sociales et les nouvelles technologies, dont l’intelligence artificielle, même si celle-ci ne figure pas explicitement comme un point formel du programme. Pour marquer son arrivée, les cloches des églises ont sonné pendant sept minutes dans toute la France, notamment à Notre-Dame de Paris ainsi qu’à Lourdes, Marseille, Lyon et Orléans. Le déplacement de Léon XIV constitue la première visite officielle d’un pape en France depuis 18 ans, après celle de Benoît XVI en septembre 2008. Vendredi soir, Léon XIV doit participer à une veillée de prière au Stade de France, à Saint-Denis, avec des jeunes de 17 à 35 ans. Environ 80 000 participants sont attendus. Le pape doit ensuite célébrer une messe à Paris avant de poursuivre son voyage à Lourdes puis Metz, où il doit intervenir sur le thème « Aux racines de l’Europe pour la paix et l’unité ».