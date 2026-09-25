Maroc : quelle coalition gouvernementale après les législatives ?

Au Maroc, après sa victoire aux législatives de mercredi avec 97 sièges sur 395, selon les résultats provisoires, le Parti authenticité et modernité doit désormais nouer des alliances pour la formation d'une coalition gouvernementale.

Au sein du parti, les responsables attendent la désignation du futur Premier ministre avant d'entamer les négociations

''Cette question n’a pas été abordée. En tant que partis politiques, nous attendons les résultats et nous ne nous tournerons vers des alliances qu’après que notre roi, que Dieu le protège, aura nommé le chef du prochain gouvernement, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme. '', raconte Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinatrice nationale du Parti authenticité et modernité (PAM).

Les relations entre le Maroc et l'Espagne en matière de migration constituent désormais une préoccupation dans le pays, après l'afflux de 70 000 Marocains vers l'enclave espagnole de Ceuta, fin juillet. Le Parti authenticité et modernité promet de se pencher sur le sujet.

''Ce sont nos enfants et nous devons travailler avec le gouvernement espagnol pour ramener nos enfants dans leur patrie. C’est ce qui a créé une différence entre nous et eux. Mais n’oublions pas que nous avons mené une campagne électorale, et eux aussi. Je suis donc très optimiste quant aux relations entre le Maroc et l’Espagne.'', explique Fatima Ezzahra El Mansouri.

Les élections législatives au Maroc ont été marquées par un faible taux de participation. Il s'élève à 38,08 %, contre 50,86 % lors des élections précédentes. Des électeurs semblent avoir boudé les urnes en raison de la morosité sociale.