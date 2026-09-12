Niger : le général Tiani remanie la hiérarchie militaire après la mutinerie

Au Niger, le général Abdourahamane Tiani a procédé à un important remaniement à la tête de l’armée, deux semaines après une mutinerie qui a mis à l’épreuve le pouvoir militaire à Niamey.

Les autorités nigériennes avaient alors fait face à une mutinerie de militaires, marquée par des combats dans plusieurs lieux sensibles de la capitale, notamment aux abords de la présidence, de l’aéroport international et d’une base militaire attenante.

Le général Kiaou, qui occupait jusqu’ici le poste de chef d’état-major de l’armée de terre, a été nommé à de nouvelles fonctions, en remplacement du général Moussa Salaou Barmou. Les deux officiers avaient été nommés à la tête de ces structures militaires après le coup d’État de juillet 2023, qui avait porté les militaires au pouvoir. Les autorités n’ont pas communiqué les raisons du remplacement du général Barmou.

Ce changement intervient alors que le régime de Niamey cherche à consolider son contrôle sur l’appareil sécuritaire, dans un contexte marqué par des tensions persistantes au sein des forces armées.