Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir ouvre un dialogue interpartis

Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, a appelé les partis politiques et les autres parties prenantes à concentrer le dialogue interpartis lancé à Juba sur les questions électorales, plutôt que sur de nouvelles négociations politiques.

S’exprimant lors de l’ouverture officielle de ce dialogue, prévu sur deux semaines, Kiir a insisté sur la nécessité de maintenir le processus sur la voie des élections générales prévues le 22 décembre 2026.

Organisé sous le thème « Vers des élections pacifiques, inclusives, transparentes et crédibles », le dialogue doit permettre aux acteurs politiques de discuter des principaux enjeux électoraux et de parvenir à un consensus sur les conditions nécessaires à la tenue du scrutin.

Ce dialogue interpartis n’est pas un lieu de négociations et de désaccords. Ce n’est pas un lieu pour infléchir la voie que nous avons empruntée. Ce n’est pas un lieu pour nous freiner , a déclaré le président sud-soudanais.

Il a appelé les participants à utiliser cette plateforme pour élaborer une feuille de route claire en vue de la conclusion du processus électoral, tout en respectant les dispositions de la législation en vigueur.

Selon Kiir, le chemin vers les élections de décembre repose sur plusieurs volets, notamment juridiques, administratifs, logistiques, sécuritaires et politiques.

Le président a ainsi invité les partis et les autres parties prenantes à identifier les points de convergence et à s’accorder sur les mesures nécessaires pour garantir un processus électoral pacifique et ordonné.

Le Dr Martin Elia Lomuro, rapporteur du dialogue interpartis, a pour sa part souligné l’importance de cette plateforme pour permettre aux acteurs politiques d’aborder les questions stratégiques et de rechercher un terrain d’entente avant les élections générales.

Il a estimé que le dialogue devait contribuer à dégager un consensus sur les mesures politiques nécessaires pour faire avancer le pays vers des élections démocratiques, pacifiques et crédibles.

Les discussions doivent notamment permettre aux participants d’examiner les préoccupations liées au processus électoral et d’identifier les domaines d’accord, alors que le Soudan du Sud poursuit ses préparatifs en vue du scrutin du 22 décembre 2026.