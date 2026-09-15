La Russie organise un vote anticipé dans l'Ukraine occupée avant l'élection nationale

Le 14 septembre, des équipes mobiles de vote se sont rendues dans des habitations des zones rurales, avec des urnes et des isoloirs portatifs. Des images montrent des habitants déposant leur bulletin devant chez eux, tandis que des membres de la Commission électorale centrale de Russie supervisent le processus aux côtés de militaires et de policiers russes. Les élections législatives russes doivent se tenir dans tout le pays du 18 au 20 septembre. Le Kremlin présente ce scrutin comme une mesure de l'opinion publique sur la guerre en Ukraine, désormais dans sa cinquième année. Le vote anticipé est aussi en cours dans plusieurs régions proches du front, où les autorités russes assurent que ces dispositions sont nécessaires pour respecter la loi martiale imposée par Moscou et protéger les électeurs et les personnels électoraux. À Donetsk, des responsables électoraux se sont déplacés de localité en localité, escortés par des policiers et des militaires armés. Les images ne montrent pas combien de personnes ont voté et ne fournissent aucun chiffre de participation au moment du tournage. Le Service de sécurité d'Ukraine (SBU) a mis en garde les habitants des zones occupées contre toute participation, en rappelant que l'organisation ou la promotion du scrutin peut constituer une infraction pénale au regard du droit ukrainien, passible de jusqu'à 10 ans de prison. Mais une question demeure : quel choix ont les habitants lorsque des soldats armés se présentent à leur porte ? Kyiv et les gouvernements occidentaux jugent illégales les élections organisées sur les territoires ukrainiens occupés et les qualifient de "simulacre d'élection" destiné à légitimer le contrôle de Moscou sur ces régions.