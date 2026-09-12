BRICS : les acteurs économiques misent sur la coopération concrète

Un forum réunissant des gouvernements, des dirigeants d’entreprises et des représentants d’institutions financières des pays des BRICS s’est tenu vendredi à New Delhi.

Les participants ont échangé sur les moyens de transformer les relations entre les membres du groupe en projets de coopération concrets, notamment dans les domaines du numérique et du développement des compétences.

Le BRICS Business Forum 2026 intervient à la veille du 18ᵉ sommet des BRICS, organisé en Inde de samedi à dimanche, qui réunira les dirigeants des pays membres, des pays partenaires ainsi que plusieurs invités.

Axé sur la mise en place de réseaux commerciaux plus intégrés et plus résilients, le forum a notamment porté sur les moyens de renforcer les liens entre les entreprises présentes sur les marchés, désormais beaucoup plus vastes, des BRICS. Les discussions ont notamment concerné les chaînes d’approvisionnement, la logistique et la coopération réglementaire.

« L’Indonésie est un membre relativement récent des BRICS. Nous facilitons les échanges entre notre association professionnelle, la Chambre de commerce indonésienne, et ses homologues dans les différents pays membres afin d’explorer de nouvelles possibilités de collaboration et d’investissement », a déclaré Erwin Muhammad Akbar, conseiller ministériel chargé des questions économiques à l’ambassade d’Indonésie en Inde.

La coopération technologique figure également parmi les priorités. He Yong, doyen de l’ECR Academy, une plateforme chinoise spécialisée dans la formation aux compétences numériques et technologiques, a souligné l’importance de l’innovation et de la reconnaissance mutuelle des compétences.

Le numérique apparaît ainsi comme un vecteur essentiel pour rapprocher les entreprises des différents pays. Selon les participants, les plateformes numériques pourraient faciliter les échanges transfrontaliers et permettre aux entreprises d’accéder à de nouvelles opportunités commerciales.

« Nous considérons la technologie comme l’une des solutions pour renforcer les BRICS. Une plateforme numérique permet aux citoyens, aux entreprises et aux pays de communiquer plus facilement et de faire connaître les opportunités commerciales », a expliqué Mtho Xulu, président de la Chambre sud-africaine du commerce et de l’industrie.

Il a toutefois reconnu que la fracture numérique demeure un défi, tout en estimant qu’elle pourrait également créer de nouvelles opportunités d’investissement dans les infrastructures numériques.

Créé il y a deux décennies, le mécanisme de coopération des BRICS s’est progressivement élargi. Il compte désormais 11 États membres à part entière et 10 pays partenaires, représentant une part importante des marchés émergents et des économies en développement à travers le monde.