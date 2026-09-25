Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Sénégal : 4 mises en examen en lien avec les violences politiques de 2021-2024

Sénégal : 4 mises en examen en lien avec les violences politiques de 2021-2024
Des manifestants se sont affrontés avec des policiers anti-émeutes dans un quartier de Dakar, au Sénégal, vendredi 2 juin 2023.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Macky Sall

Au Sénégal, la justice a prononcé, cette semaine, les premières mises en examen en lien avec les troubles politiques qui ont fait des dizaines de morts entre 2021 et 2024.

Il s'agit de quatre personnes accusées d’actes de séquestration, d’enlèvement illégal, de torture et de violences intervenus en juin 2023.

Des faits en lien avec les manifestations des partisans de l'opposant Ousmane Sonko, sévèrement réprimées par le régime de Macky Sall.

Amnesty International salue cette procédure. Les avocats de la partie civile estiment que ces mises en examen marquent « un pas en avant modeste et tardif » et souhaitent qu'elles aboutissent à l'ouverture d'un procès.

Au moins 65 personnes ont été tuées entre mars 2021 et février 2024 au Sénégal lors de manifestations organisées par l’opposition, selon un décompte établi par un collectif de journalistes et de chercheurs.

Avant de quitter le pouvoir, Macky Sall avait fait adopter une loi d'amnistie visant à apaiser le climat politique. Mais elle ne saurait couvrir les chefs d’accusation spécifiques de « crimes contre l’humanité » ou de « complicité ».

Vous aimerez aussi

Vous aimerez aussi

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.