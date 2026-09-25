L'Afrique du Sud tente le record Guinness du plus grand barbecue du monde

Quelque 3 000 personnes étaient attendues pour le plus grand "braai" du monde (barbecue traditionnel d'Afrique du Sud), où environ 500 postes de cuisson avaient été préparés. Boerewors, la traditionnelle saucisse sud-africaine en spirale, burgers, steaks et côtelettes d’agneau devaient cuire simultanément pour permettre aux participants de décrocher un record Guinness. Pour être comptabilisé, chacun devait avoir au moins 13 ans, rester à l’emplacement qui lui avait été attribué et faire griller ses aliments pendant cinq minutes consécutives au minimum. Les responsables de Guinness devaient ensuite examiner images aériennes, relevés d’accès et rapports des commissaires, avant un verdict attendu ce vendredi. L’enjeu était de dépasser les 2 220 participants réunis à Ishigaki, au Japon, en novembre 2023. L’Afrique du Sud avait déjà tenté sa chance en 2025 avec 2 412 personnes, mais le résultat n’avait pas été homologué, certains participants ayant quitté leur poste. Les organisateurs ont donc renforcé cette année le contrôle des accès, la supervision et l’attribution des zones de cuisson. L’événement s’inscrivait dans les célébrations du Heritage Day, jour férié du 24 septembre consacré à la diversité culturelle du pays et souvent appelé Braai Day. De 9 h à 20 h, concerts, restauration et animations familiales accompagnaient la tentative. Les recettes doivent contribuer au financement d’un million de repas pour la Journée mondiale de l’alimentation, tandis que de grandes figures de la scène musicale d'Afrique du Sud telles que Shekhinah, Matthew Mole, Lady Zamar et Mafikizolo figuraient au programme.