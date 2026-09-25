Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

This Is Culture

this-is-culture

''Free Palestine'', tournée européenne du rappeur américain Macklemore

Macklemore lors du concert « Austin City Limits Live » dans le cadre du festival South by Southwest, le 17 mars 2023, à Austin, au Texas.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Rap

Le rappeur américain Macklemore annonce une série de concerts intitulée « Free Palestine ». L'intégralité des recettes sera versée à six organisations qui soutiennent les Palestiniens.

Jusqu'à 1 million de dollars sera prélevé sur les bénéfices de la tournée. Macklemore donnera le top départ de l'événement à Dublin, le 26 octobre, avant Paris et Londres.

L'initiative intervient après son éviction de la première partie de la tournée « Loop Tour » pour avoir affiché son soutien à la cause palestinienne. Sur scène, l'Américain avait appelé à '' libérer la Palestine ».

Macklemore affirme ne pas pouvoir rester apolitique en 2026, face à un génocide.

Vous aimerez aussi

Vous aimerez aussi

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.