''Free Palestine'', tournée européenne du rappeur américain Macklemore

Le rappeur américain Macklemore annonce une série de concerts intitulée « Free Palestine ». L'intégralité des recettes sera versée à six organisations qui soutiennent les Palestiniens.

Jusqu'à 1 million de dollars sera prélevé sur les bénéfices de la tournée. Macklemore donnera le top départ de l'événement à Dublin, le 26 octobre, avant Paris et Londres.

L'initiative intervient après son éviction de la première partie de la tournée « Loop Tour » pour avoir affiché son soutien à la cause palestinienne. Sur scène, l'Américain avait appelé à '' libérer la Palestine ».

Macklemore affirme ne pas pouvoir rester apolitique en 2026, face à un génocide.