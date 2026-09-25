''Free Palestine'', tournée européenne du rappeur américain Macklemore

Rap
Le rappeur américain Macklemore annonce une série de concerts intitulée « Free Palestine ». L'intégralité des recettes sera versée à six organisations qui soutiennent les Palestiniens.
Jusqu'à 1 million de dollars sera prélevé sur les bénéfices de la tournée. Macklemore donnera le top départ de l'événement à Dublin, le 26 octobre, avant Paris et Londres.
L'initiative intervient après son éviction de la première partie de la tournée « Loop Tour » pour avoir affiché son soutien à la cause palestinienne. Sur scène, l'Américain avait appelé à '' libérer la Palestine ».
Macklemore affirme ne pas pouvoir rester apolitique en 2026, face à un génocide.
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