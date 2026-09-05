Le Niger accuse la France d'avoir incité des soldats à se mutiner

Niger
Les autorités nigériennes ont accusé vendredi la France d’avoir poussé des soldats nigériens à se mutiner. La semaine dernière l’aéroport et le palais présidentiel à Niamey ont été attaqué par des mutins.
Pour le Niger, Paris est le fer de lance d’un vaste réseau de complices à l’origine de cette opération. Des accusations qualifiées de ‘’ pures fantaisies’’ samedi par le ministre français des Affaires étrangères.
Jean-Noël Barrot affirme qu’il n’y a jamais eu d’intention ni de moyen mobilisé par la France pour fomenter une telle mutinerie.
Les autorités de Niamey qui ont survécu à cette mutinerie menacent de porter l’affaire devant la justice internationale.
Depuis la chute du président Mohamed Bazoum en juillet 2023, le Niger a accusé à plusieurs reprises la France de tentative de déstabilisation.
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