Une explosion près de l'Acropole fait s'effondrer un immeuble à Plaka, deux blessés

Les pompiers ont évacué deux femmes d’un bâtiment voisin de la rue Lysikratous, à Plaka, où l'explosion s’est produite à 7 h 35. Elles ont été transportées à l’hôpital Georgios Gennimatas. Leur état ne présentait pas de danger vital, selon les premières informations. Dans le même temps, la police a bouclé le secteur, au cœur de l’un des quartiers les plus fréquentés d’Athènes. L’explosion a jonché la chaussée de débris, endommagé des voitures et des immeubles voisins, et déclenché un incendie. Les équipes de secours ont inspecté les décombres et contrôlé la stabilité des bâtiments alentour. À proximité, église évangélique voisine a elle aussi été fortement touchée, l’ensemble de ses fenêtres ayant volé en éclats. Une enquête est en cours pour déterminer l’origine de l’explosion. Si les médias grecs avancent l’hypothèse d’une fuite de gaz, celle-ci n’a pas été confirmée par les autorités. La déflagration s’est produite à Plaka, au pied de l’Acropole, l’un des quartiers historiques les plus visités de la capitale.