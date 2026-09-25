Autriche : à Graz, l’acoustique d’un parking séduit les passionnés de yodel

Pendant plus d’une heure, une trentaine de participants ont exploré le parking souterrain Kaiser-Franz-Josef-Kai, à Graz, ce 23 septembre, sous la direction de leur professeure, Anna Maria Gutschi. La séance s’inscrivait dans une série de cours de yodel organisés par le Steirisches Volksliedwerk dans des lieux inhabituels pour leur acoustique. Le groupe s’est progressivement enfoncé dans le garage jusqu’à son niveau le plus profond, où les voix portaient le mieux. Selon Gutschi, les larges couloirs et les parois y produisent des échos comparables à ceux de la haute montagne. Ce choix tient aussi à la géographie de Graz. Loin des hauts sommets, la ville s’étend dans un vaste bassin relativement plat, entouré de collines et de petits massifs à la lisière orientale des Alpes. Accessible aussi bien aux débutants sans formation musicale qu’aux chanteurs expérimentés, le cours vise à faire découvrir le yodel autrement. Le Steirisches Volksliedwerk a ainsi déjà organisé des séances dans d’autres cadres insolites, notamment des canaux et des stations-service. À l’origine, les bergers et les agriculteurs des communautés alpines utilisaient le yodel pour communiquer à travers les vallées et entre les alpages. La pratique est ensuite devenue une forme de musique populaire, aujourd’hui présente dans les chorales, les festivals et les écoles de musique, tout en investissant de nouveaux espaces urbains comme ce parking de Graz.