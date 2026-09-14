Des drones russes provoquent un incendie à 800 mètres de la Pologne

Un incendie s’est déclaré dans une station-service et sur plusieurs camions près du poste-frontière de Yahodyn, dans l’ouest de l’Ukraine, après la chute de débris de drone, selon Valentyna Chernysh, porte-parole des douanes de Volyn. Elle a indiqué à la télévision publique Suspilne que le poste de contrôle était resté intact et qu’aucun blessé n’avait été signalé. Le trafic a été temporairement interrompu pendant l’alerte aérienne, le personnel des douanes et les voyageurs ayant été invités à se mettre à l’abri. Les contrôles ont ensuite repris tandis que les secours intervenaient sur place. Des images montrent des pompiers et d’autres équipes d’urgence autour de la station‑service, ainsi que des dégâts sur une route voisine. L’incident s’est produit alors que des drones russes visaient plusieurs zones de l’ouest de l’Ukraine, une région jusqu’ici largement épargnée par les combats les plus intenses dans l’est du pays. Des frappes nocturnes ont également endommagé la locomotive d’un train de passagers reliant Kyiv à Varsovie, à environ deux kilomètres de la frontière polonaise, selon l’opérateur ferroviaire public Ukrzaliznytsia. Aucun blessé n’a été signalé après l’évacuation préventive des passagers et de l’équipage. Le poste‑frontière de Yahodyn–Dorohusk constitue l’un des principaux axes routiers pour l’acheminement de l’aide militaire et humanitaire vers l’Ukraine depuis la Pologne et d’autres pays occidentaux. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a estimé que les frappes menées à proximité de la frontière allaient au‑delà d’une attaque contre le territoire ukrainien, qualifiant ces actes de « terreur de Poutine [qui] frappe directement aux portes de l’UE et de l’OTAN ». Il a appelé les pays européens à renforcer les sanctions contre Moscou. Les autorités polonaises ont indiqué que le site de la frappe se trouvait à environ 800 mètres de la frontière et qu’aucun blessé n’avait été signalé en Pologne. Les autorités ukrainiennes et polonaises poursuivaient leur évaluation des dégâts.