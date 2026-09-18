La Russie organise des élections législatives: la guerre en Ukraine bouscule le vote

La Russie a lancé un scrutin législatif de trois jours pour pourvoir tous les 450 sièges de la Douma d'État, avec environ 111 millions de personnes appelées à voter. Les bureaux de vote ont d'abord ouvert au Kamtchatka, en Tchoukotka, à Magadan et dans d'autres régions orientales, où les responsables locaux ont appelé les habitants à se déplacer. Le Kremlin surveille de près la participation, Vladimir Poutine présentant une forte affluence comme un signe d'unité nationale et de soutien à la guerre en Ukraine. Le scrutin se déroule dans un environnement politique étroitement contrôlé. Russie unie devrait rester dominante, tandis que le principal parti enregistré opposé à la guerre, Iabloko, a été exclu du scrutin national de liste. Certains de ses candidats se présentent encore dans des circonscriptions uninominales, même si beaucoup ont aussi été écartés de ces scrutins. Le scrutin comprend aussi un vote électronique à distance dans plusieurs régions et se tient dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie, notamment Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia, ainsi qu'en Crimée. L'Ukraine et les gouvernements occidentaux considèrent ces scrutins comme illégaux. En dehors de la Russie, 333 bureaux de vote sont ouverts dans 152 pays, tandis que le vote anticipé a déjà eu lieu dans les zones isolées et parmi les soldats. Ce scrutin intervient alors que la guerre pèse de plus en plus sur la vie quotidienne dans l'ensemble de la Russie, les attaques de drones, pénuries de carburant, pressions économiques et retour des craintes de mobilisation alimentant les tensions autour du vote.