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Ukraine : un centre commercial à Zaporizhzhia ravagé par une attaque de drones

Le centre commercial Amstor, situé sur la rive droite de Zaporijjia, a été frappé par des drones russes dans la nuit du 17 au 18 septembre. Les images des secours montrent les pompiers luttant contre les flammes à travers le complexe, que le Service d’État ukrainien des situations d’urgence a ensuite décrit comme « pratiquement détruit ». Les opérations de secours se sont achevées ce vendredi matin. Les pompiers ont dû se mettre à plusieurs reprises à l’abri en raison du risque de nouvelles frappes russes, avant de reprendre leur intervention et de venir à bout de l’incendie. Selon les médias locaux, des enfants présents dans un skatepark voisin ont survécu à l’explosion en se réfugiant dans des renfoncements en béton aménagés dans les cuvettes du parc. Les autorités ukrainiennes indiquent que d’autres infrastructures civiles, notamment des commerces, des bus et des arrêts de bus, ont également été touchées ou endommagées. L’attaque illustre une nouvelle fois l’exposition de Zaporijjia, grande ville du sud-est de l’Ukraine, aux frappes régulières de drones et de missiles russes.

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