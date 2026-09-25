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Éthiopie-Djibouti : un oléoduc de 660 millions de dollars avec le groupe Dangote

Aliko Dangote à la Bourse du Nigeria, à Lagos, au Nigeria, ce lundi 14 septembre 2026. (Photo AP/Sunday Alamba)   -  
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AP Photo
By Laetitia Lago Dregnounou

avec AFP-AP

L'actualité internationale

L’Éthiopie et Djibouti vont construire un oléoduc destiné au transport de produits pétroliers raffinés, ainsi que des infrastructures de stockage, dans le cadre d’une coentreprise avec le groupe nigérian Dangote.

Le projet représente un investissement de 660 millions de dollars, a annoncé jeudi Ethiopian Investment Holdings.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a participé à la cérémonie de lancement des travaux à Djibouti, aux côtés du président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh et du milliardaire nigérian Aliko Dangote.

L’oléoduc reliera Damerjog, à Djibouti, à Dewele, en Éthiopie. Il permettra d’acheminer des produits pétroliers raffinés entre les deux pays, selon les médias publics éthiopiens.

Cette infrastructure majeure permettra de réduire les coûts et les délais logistiques, de renforcer la sécurité énergétique et d’améliorer l’efficacité ainsi que la résilience du corridor Éthiopie-Djibouti, a déclaré Abiy Ahmed sur le réseau social X.

Le projet intervient alors que le groupe Dangote s’apprête à lancer la construction d’une nouvelle raffinerie de pétrole d’une capacité de 700 000 barils par jour à Lamu, au Kenya. Le début des travaux est prévu la semaine prochaine.

Le groupe nigérian est également engagé en Éthiopie dans la construction d’une usine d’engrais d’un coût de 4 milliards de dollars à Gode.

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