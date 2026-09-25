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Éthiopie : la reprise des combats ravive les craintes d’une nouvelle guerre

Des habitants marchent à Mekele, capitale de la région éthiopienne du Tigré, alors que les combats s'intensifient avec le gouvernement central, le jeudi 24 septembre 2026.   -  
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By Africanews

Ethiopie

Les combats s’intensifient dans le nord de l’Éthiopie entre les forces fédérales et les combattants du Tigré, faisant craindre un retour à un conflit de grande ampleur. Des perturbations d’Internet ont également été signalées dans la région.

Les affrontements ont gagné les régions voisines de l’Afar et de l’Amhara. L’armée éthiopienne affirme avoir tué plusieurs dizaines de combattants du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), procédé à des arrestations et saisi des armes.

À Mekele, capitale du Tigré, l’inquiétude grandit. L’interruption de certains transports et la crainte de nouvelles pénuries poussent des habitants à constituer des réserves, entraînant une hausse des prix des produits de première nécessité.

Cette nouvelle escalade fragilise l’accord de paix de Pretoria, signé en 2022 pour mettre fin à deux années de guerre entre le TPLF et le gouvernement fédéral. Le précédent conflit avait notamment été marqué par des coupures de télécommunications et de graves pénuries dans le Tigré.

Les habitants redoutent désormais de revivre cette situation et appellent à une résolution pacifique de la crise. Certains demandent également à la communauté internationale d’intervenir pour favoriser un retour au dialogue.

Les tensions interviennent alors que l’accord de 2022 n’a jamais été entièrement appliqué et qu’environ un million de personnes restent déplacées.

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