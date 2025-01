Lors d'un débat passionnant qui s'est tenu hier, des experts de premier plan se sont affrontés sur la question cruciale : « La CEDEAO peut-elle survivre à la scission du Sahel ? ».

La discussion, diffusée en direct, a réuni un panel de voix éminentes pour examiner l'avenir du bloc régional de l'Afrique de l'Ouest dans un contexte de divisions croissantes.

Les panélistes comprenaient :

Ayo Obe, un avocat renommé des droits de l'homme, qui a plaidé d'un point de vue juridique et de gouvernance.

Emmanuel Kotin, un analyste de la sécurité spécialisé dans la stabilité régionale.

Austin Aigbe, représentant WADEMOS, qui a partagé ses idées sur la démocratie populaire et les transitions politiques.

Ce qui s'est déroulé a été un échange enflammé, Obe tenant tête aux deux panélistes masculins. Alors que Kotin et Aigbe se concentraient sur la sécurité régionale et les solutions politiques pratiques, Obe a souligné la nécessité pour la CEDEAO de se réengager à respecter ses principes juridiques et institutionnels.

Le débat a mis en évidence une nette division dans les approches, laissant les téléspectateurs se demander si la CEDEAO peut relever les défis à venir.