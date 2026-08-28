Blessé, le recordman du monde Sabastian Sawe renonce au marathon de Berlin

Le Kényan Sabastian Sawe, détenteur du record du monde du marathon et premier homme à passer sous la mythique barre des deux heures, a annoncé jeudi son forfait pour le marathon de Berlin, prévu le 27 septembre, en raison d’une blessure.

Le rendez-vous berlinois devait marquer le retour à la compétition de Sawe, 31 ans, depuis son exploit réalisé en avril dernier au marathon de Londres.

Le Kényan y avait signé un temps exceptionnel de 1 h 59 min 30 s, devenant le premier homme à courir un marathon en moins de deux heures dans une course officielle.

"C’est le cœur lourd que je dois vous informer que je suis contraint de me retirer du marathon de Berlin en raison d’une blessure", a écrit l’athlète sur Instagram jeudi, sans préciser la nature de sa blessure.

"J’avais hâte de réaliser quelque chose de spécial dans les rues de Berlin", a-t-il ajouté.

Berlin, terrain idéal pour les records

Réputé pour son parcours particulièrement plat et rapide, le marathon de Berlin est depuis longtemps l’un des rendez-vous privilégiés des athlètes à la recherche de records.

Sawe y avait remporté l’édition 2025 en 2 h 02 min 16 s, malgré des conditions chaudes et humides. Il avait également dû poursuivre la course seul en tête à partir du 24e kilomètre, après avoir perdu l’appui d’un lièvre.

Son absence constitue donc un coup dur pour les organisateurs et les spectateurs, qui espéraient le voir tenter une nouvelle performance sur l’un des parcours les plus rapides du monde.

Kejelcha, une menace pour le record ?

Le record de Sawe pourrait toutefois être rapidement menacé. Le 6 décembre, l’Éthiopien Yomif Kejelcha doit participer au marathon de Valence, en Espagne, lui aussi réputé pour la rapidité de son parcours.

Kejelcha est devenu le deuxième homme à passer sous la barre des deux heures sur marathon. À Londres, il avait terminé seulement 11 secondes derrière Sawe.

L’Éthiopien vient également de frapper un grand coup sur semi-marathon : dimanche, il a établi un nouveau record du monde en 56 min 51 s.

Un accueil triomphal au Kenya

Après son exploit londonien, Sabastian Sawe avait reçu un accueil triomphal à son retour au Kenya. Des centaines de supporters s’étaient massés à l’aéroport de Nairobi pour célébrer le nouveau héros national.

Le président kényan lui avait également remis une somme d’argent ainsi qu’une voiture pour saluer sa performance historique.