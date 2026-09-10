La flamme olympique allumée à Athènes avant les JO de la Jeunesse à Dakar

La flamme des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar a été allumée jeudi à Athènes, marquant le coup d’envoi de la toute première compétition olympique jamais organisée en Afrique.

La présidente du Comité International Olympique, Kirsty Coventry, première femme et première Africaine à la tête de l’organisation, a déclaré que ce moment revêtait pour elle une profonde signification personnelle.

"En tant qu’Africaine, ce moment compte énormément pour moi", a déclaré Mme Coventry, championne olympique de natation originaire du Zimbabwe, la voix brisée par l’émotion. "Depuis tant d’années, nous parlons du jour où une manifestation olympique viendrait enfin sur notre continent", a-t-elle ajouté. "Et aujourd’hui, nous avons ce grand honneur".

En hommage à Apollon, le dieu grec antique de la vérité, de la guérison et du soleil, la flamme a été allumée à l’aide d’un miroir concave qui concentre les rayons du soleil.

La cérémonie, qui a duré une heure, s’est déroulée au stade panathénaïque, lieu des premiers Jeux Olympiques modernes en 1896.

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse, qui se dérouleront du 31 octobre au 13 novembre, réuniront quelque 2 700 athlètes âgés de 15 à 18 ans dans 25 disciplines sportives à Dakar, la capitale sénégalaise, et dans deux autres villes.

Mamadou Diagna Ndiaye, responsable de l’organisation à Dakar, s’est engagé à ce que ces Jeux soient un succès. "Nous ne promettons pas des Jeux parfaits. Nous promettons des Jeux authentiques, des Jeux chaleureux", a-t-il déclaré.

La cérémonie de jeudi a mis à l’honneur des danseurs de hip-hop, des pom-pom girls, une chorale de jeunes et une prestation de la chanteuse sénégalaise Kya Loum. La flamme a été allumée après une prestation de danseuses incarnant des prêtresses de la Grèce antique.

Des coureurs ont ensuite porté la torche et une branche d’olivier à travers le stade, entièrement construit en marbre blanc en forme de fer à cheval et qui a récemment fait l’objet d’un nettoyage en profondeur et d’une nouvelle piste bleue et blanche.

Isidoros Kouvelos, président du Comité olympique hellénique, a déclaré que cette journée était dédiée aux jeunes.

"Cette cérémonie vous appartient avant tout : à vos rêves, à votre courage, aux réveils matinaux, aux longues séances d’entraînement, aux sacrifices et à l’espoir", a déclaré M. Kouvelos.

"Le sport vous enseignera de nombreuses leçons. Il vous apprendra la patience et le respect. Et si vous écoutez attentivement, il vous enseignera quelque chose de plus grand encore : que la véritable valeur d’un athlète réside dans le caractère qu’il se forge au fil de son parcours".