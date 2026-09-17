Pluies extrêmes en Espagne : les rues de Torrent ravagées par les inondations

À Torrent, les eaux ont laissé derrière elles des rues couvertes de boue et plusieurs véhicules endommagés. Les équipes de secours ont notamment évacué 15 personnes piégées dans un établissement de restauration rapide alors que l’eau s’y engouffrait. Plusieurs habitants interrogés par l’AFP déplorent l’absence de mesures pour prévenir des inondations déjà survenues et critiquent le déclenchement tardif de l’alerte ES-Alert, envoyée à 22h08 alors que plusieurs rues, sous-sols et tunnels étaient déjà inondés. Ces pluies ont frappé l’est de l’Espagne après l’été le plus chaud jamais enregistré dans le pays. Les services météorologiques espagnols avaient mis en garde contre de fortes précipitations. À Torrent, le réseau AVAMET a mesuré près de 96 litres par mètre carré, dont 71 litres en 30 minutes, un épisode qualifié de « plus que torrentiel ». Le Barranco del Poyo, un cours d’eau habituellement presque à sec qui traverse plusieurs communes au sud de Valence, a lui aussi été touché, ainsi que les localités voisines. À Paiporta, le niveau de l’eau est fortement monté sans toutefois déborder, tandis que les secours poursuivaient le dégagement des routes et des véhicules endommagés.