L’autorité palestinienne dénonce le refus de visas américains à ses dirigeants

L’Autorité palestinienne a condamné la décision des États-Unis de refuser des visas au président Mahmoud Abbas et à plusieurs responsables palestiniens avant l’Assemblée générale des Nations unies à New York.

Le vice-ministre palestinien des Affaires politiques, Omar Awadallah, estime que cette décision constitue une tentative « inacceptable » de réduire au silence les dirigeants palestiniens. Il affirme également qu’elle contrevient aux obligations des États-Unis en tant que pays hôte du siège de l’ONU.

Face à cette situation, l’Autorité palestinienne dit travailler avec ses partenaires internationaux pour tenter de convaincre Washington de revenir sur sa décision.

Si Mahmoud Abbas ne peut pas se rendre à New York, les Palestiniens prévoient de demander qu’il puisse s’adresser à l’Assemblée générale par vidéoconférence ou par le biais d’une déclaration télévisée.

L’Autorité palestinienne rejette par ailleurs les critiques américaines concernant sa stratégie diplomatique. Elle défend son recours aux institutions et juridictions internationales pour faire avancer la reconnaissance de l’État palestinien, une démarche contestée par Washington, qui privilégie des négociations directes.