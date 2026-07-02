Le Bayern Munich officialise l’arrivée d’Ismaël Saibari pour 55 millions d’euros

Le Bayern Munich a officialisé, ce mercredi, la signature d’Ismaël Saibari en provenance du PSV Eindhoven. Le milieu offensif marocain s’est engagé pour cinq saisons, soit jusqu’en 2031, et portera le numéro 34 sous les couleurs bavaroises.

L’opération, longtemps évoquée par la presse allemande, est estimée à environ 55 millions d’euros.

À 25 ans, Saibari s’offre ainsi une progression fulgurante vers l’un des plus grands clubs européens. Formé en Belgique, notamment au RSC Anderlecht, au KV Mechelen puis au KRC Genk, il rejoint en 2020 la structure du PSV, où il s’impose progressivement jusqu’à devenir un élément majeur de l’équipe première.

Son bilan aux Pays-Bas témoigne de cette montée en puissance : 142 matches disputés, 42 buts et 29 passes décisives toutes compétitions confondues. Saibari a également contribué à l’hégémonie domestique du PSV, avec trois titres de champion d’Eredivisie (2024, 2025, 2026), ainsi que plusieurs coupes nationales et supercoupes. Ses performances lui ont valu d’être désigné meilleur joueur du championnat lors de la dernière saison.

Sur le plan international, le milieu offensif brille également avec la Maroc. Actuellement engagé en Coupe du monde, il a inscrit trois buts lors de la phase de groupes et s’est déjà illustré comme un élément décisif, notamment en transformant un tir au but crucial face aux Pays-Bas. Le Maroc s’apprête désormais à disputer un huitième de finale contre le Canada.

Ce transfert intervient dans un contexte de forte dynamique pour la sélection marocaine, finaliste de la Coupe du monde 2022 et récemment sacrée en Coupe d’Afrique des Nations en 2026. Saibari rejoint ainsi un effectif bavarois déjà particulièrement dense, dirigé par Vincent Kompany et composé de plusieurs cadres offensifs de premier plan.

Dans ses premières déclarations, le joueur a évoqué un rêve d’enfance devenu réalité et insisté sur le rôle déterminant de son nouvel entraîneur dans sa décision. Le Bayern Munich, de son côté, s’offre un profil polyvalent et déjà expérimenté sur la scène internationale, susceptible de renforcer encore davantage ses ambitions nationales et européennes.