La flamme olympique arrive au Sénégal à quelques jours des JOJ 2026

La flamme olympique est arrivée samedi au Sénégal, accueillie à Dakar au rythme de la musique et des danses.

Un moment symbolique à l’approche d’un événement historique : les premiers Jeux olympiques organisés sur le continent africain.

Plus d’une centaine de personnes se sont réunies à la Place du Souvenir Africain, face à l’océan Atlantique, pour accueillir la flamme des Jeux olympiques de la jeunesse.

Du 31 octobre au 13 novembre, environ 2 700 jeunes athlètes, âgés de 15 à 18 ans, participeront à 35 disciplines sportives à Dakar, mais aussi à Diamniadio et Saly.

Créés en 2010 à Singapour, les Jeux olympiques de la jeunesse constituent une version destinée aux jeunes sportifs des Jeux olympiques traditionnels.

Pour marquer cette étape historique, la flamme a été portée par une centaine de femmes sénégalaises, surnommées les « lingeer », un terme wolof désignant les reines ou les femmes de sang royal.

Issues des milieux culturel, sportif et économique, elles ont défilé vêtues de longues tenues traditionnelles orange et dorées, coiffées de foulards jaunes. Une procession placée sous le signe de la transmission des valeurs entre les générations et de la mise en avant des femmes sénégalaises.

« Ces Jeux vont inspirer les jeunes de toute l’Afrique », estime Gacirah Diagne, l’une des porteuses de la flamme.

La vasque olympique a ensuite été allumée par la légende sénégalaise du basket, Mame Maty Mbengue, en présence notamment de la présidente du Comité international olympique, Kirsty Coventry.

La flamme avait quitté Athènes jeudi. Elle y avait été allumée selon la tradition olympique, grâce aux rayons du soleil concentrés par un miroir parabolique, avant d’être remise officiellement au Sénégal au stade panathénaïque.

À partir de lundi, elle entamera un parcours de près de 3 600 kilomètres à travers le pays. Plus de 400 porteurs se relaieront dans les 14 régions du Sénégal avant le retour de la flamme à Dakar, pour la cérémonie d’ouverture.