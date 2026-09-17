Israël - Hamas : pour Nethanyahu, la "volonté" de l'Iran de détruire Israël persiste

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré jeudi que la « volonté » de l’Iran de détruire Israël n’avait pas disparu. S’exprimant d’une cérémonie organisée au bureau du président à Jérusalem en l’honneur de membres du Shin Bet, a également évoqué les opérations militaires en cours, affirmant qu’Israël « règle ses comptes avec les meurtriers du 7 octobre.

« La volonté de l’Iran et de ses mandataires de détruire l’État d’Israël n’a pas disparu ; elle s’est simplement affaiblie en termes de capacité à la mettre en œuvre. En réalité, elle a été considérablement réduite, et nous avons accompli l’essentiel du travail, mais il reste encore du chemin à parcourir. Et nous l’achèverons. Nous éliminerons le Hamas, et nous vaincrons également en premier lieu le régime iranien. Nous le renverserons, il tombera. Et nous nous occuperons également du Hezbollah, qui tombera lui aussi. », a indiqué Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien.

La guerre entre Israël et le Hamas a été déclenchée par l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023, au cours de laquelle des militants ont envahi le sud d’Israël, tuant environ 1 200 personnes et prenant 251 otages.

Malgré un cessez-le-feu conclu en octobre qui a permis de réduire les combats à Gaza, Israël a continué à mener des frappes, tuant au moins 1 375 personnes depuis l’entrée en vigueur de l’accord, selon les autorités sanitaires locales.