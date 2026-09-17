Des vélos pour aider des Mauritaniens à s'intégrer dans l'Ohio

À Lockland, dans l’Ohio, une petite communauté ouest-africaine s’est installée dès les années 1990. Des migrants venus de Mauritanie, fuyant les persécutions politiques et raciales, les exécutions et les expulsions de citoyens noirs. Certains avaient également échappé à l’esclavage.

Pendant des décennies, leur communauté est restée relativement réduite. Mais un soir de 2023, Vincent Wilson, militant pour le vélo, se rend dans un centre chrétien voisin de son atelier pour donner un cours d’anglais. À son arrivée, il découvre une scène inhabituelle. Une douzaine d’hommes qu’il connaît depuis des années ont laissé place à 160 personnes, alignées tout autour du bâtiment.

Plus loin, dans une banque alimentaire et vestimentaire, une autre file d’attente s’étire jusque dans la rue. Les bénévoles ne comprennent pas d’où viennent ces hommes. Personne ne parle anglais. Le Valley Interfaith Community Resource Center décide alors de leur proposer de travailler comme bénévoles. Pas de salaire, mais de la nourriture ou des vêtements en échange de leur aide.

Chaque matin, beaucoup viennent décharger des palettes de pommes de terre, tenir l’accueil ou aider d’autres personnes venues chercher de la nourriture. Vincent Wilson les voit partout dans la ville. Il comprend rapidement leurs difficultés : leurs logements, le cours d’anglais, la banque alimentaire et les magasins sont éloignés les uns des autres.

Pour ces hommes, les déplacements représentent plusieurs kilomètres à pied chaque jour. Alors, il se tourne vers la communauté cycliste locale. Il lance un appel aux dons pour récupérer des vélos inutilisés, en charge quelques-uns dans une camionnette et se rend devant l’immeuble où vivent les migrants. Lorsqu’il commence à les décharger, des dizaines de personnes sortent pour découvrir les vélos.