Le Kenya accueillera les Mondiaux d'athlétisme 2029, Ruto se réjouit

Le président kényan William Ruto a salué mardi la candidature retenue de Nairobi pour accueillir les Championnats du monde d'athlétisme de 2029, qui se tiendront pour la première fois en Afrique.

Il a déclaré : « C'est un grand moment pour le Kenya, pour l'Afrique, et une victoire pour des générations d'athlètes qui ont fait de la nation kényane notre nation un symbole d'excellence sur piste, sur route et en cross-country », a-t-il écrit sur X.

Les Championnats du monde d'athlétisme se rendront pour la première fois en Afrique, la capitale kenyane, Nairobi, ayant été confirmée mardi comme ville hôte de l'édition 2029 de la plus grande compétition d'athlétisme.

Le Kenya est depuis longtemps une superpuissance dans les courses de fond et occupe la deuxième place au classement historique des médailles mondiales, derrière les États-Unis.

Les championnats reviendront en Allemagne en 2031 après une attente de 22 ans, avec Munich comme ville hôte.

« Organiser nos championnats en Afrique pour la première fois sera un événement historique », a déclaré Sebastian Coe, président de World Athletics, en annonçant cette décision à l’issue de l’Ultimate Championship en Hongrie.

Salim Mvurya, ministre kenyan chargé des sports, a déclaré :« Le monde viendra dans un pays où la course à pied est plus qu’une simple compétition, c’est notre histoire nationale. »

Les championnats se dérouleront dans un stade qui est déjà en cours de rénovation en vue de la co-organisation par le Kenya de la Coupe d’Afrique des nations de football l’année prochaine.

« Il était important que les Championnats du monde d’athlétisme viennent en Afrique lorsque nous aurions le bon hôte, la bonne candidature et les bonnes conditions. Nairobi a démontré avec force que c’est son moment », a déclaré Coe.

Cette décision confirme le statut du Kenya en tant que nation de l’athlétisme, mais risque d’attirer davantage l’attention sur les antécédents de ce pays d’Afrique de l’Est, où de nombreux coureurs de haut niveau ont été pris en flagrant délit de dopage. La détentrice du record du monde du marathon, Ruth Chepng’etich, purge actuellement une suspension de trois ans pour dopage, rejoignant ainsi les nombreux coureurs kenyans de haut niveau suspendus au cours de la dernière décennie.