Alors que l'Europe suffoque, les éléphants et les ours du zoo de Berlin se rafraîchissent

Les ours bruns ont reçu de grosses friandises glacées garnies de poisson, de fruits et de légumes, tandis que les éléphants se rafraîchissaient avec des jets d’eau et des douches administrées par les soigneurs. Cette initiative intervient alors qu’une grande partie de l’Europe connaît un épisode de chaleur inhabituel, et les prévisionnistes avertissent que les températures pourraient encore grimper au cours du week-end. Au zoo, les soigneurs ont jeté les blocs de glace, surnommés « bombes de glace », dans l’enclos des ours, incitant les animaux à entrer dans l’eau et à chercher la nourriture dissimulée à l’intérieur de la glace. La porte-parole du zoo, Hanja Runge, a expliqué que ces friandises permettaient de maintenir les ours actifs tout en leur offrant un répit face à la chaleur. Non loin de là, les éléphants se sont rassemblés autour d’un tuyau d’arrosage et ont joué sous des jets d’eau, s’aspergeant et buvant tout en se rafraîchissant. Bien que les éléphants soient originaires de régions chaudes d’Afrique et d’Asie, ils ont tout de même besoin d’un accès à l’eau, à l’ombre et à la boue pour réguler leur température corporelle, en particulier par temps très chaud. Le zoo de Berlin adapte régulièrement les soins prodigués aux animaux pendant les périodes de chaleur, mais les conditions actuelles renforcent encore l’accent mis sur l’hydratation, les zones d’ombre et les activités d’enrichissement destinées à réduire le stress thermique.