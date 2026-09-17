Kenya : l’intelligence artificielle entre espoirs et inquiétudes

À Nairobi, le développement rapide de l’intelligence artificielle suscite à la fois enthousiasme et préoccupations. Étudiants et spécialistes s’interrogent notamment sur ses conséquences pour l’emploi, mais aussi sur les risques liés à son utilisation.

Pour Wander Michael, étudiant en informatique, l’IA représente une aide précieuse, mais son évolution rapide pourrait menacer certains métiers du secteur technologique. Une inquiétude qui accompagne les nouvelles possibilités offertes par ces outils.

Les universitaires insistent de leur côté sur la nécessité d’une utilisation responsable. Elisha Odira Abade, professeur à l’Université de Nairobi, estime que l’intelligence artificielle pourrait avoir des conséquences négatives importantes si elle n’est pas suffisamment encadrée.

Les risques sont déjà visibles dans le domaine numérique. Raymond Musumba, dirigeant de CADMUS Cyber Solutions, pointe notamment l’utilisation des « deepfakes » dans des tentatives d’escroquerie et appelle à mieux sensibiliser le public à ces nouvelles formes de fraude.

Alors que le débat sur l’encadrement de l’intelligence artificielle prend de l’ampleur à travers le monde, le Kenya fait face au même défi : profiter des opportunités offertes par l’IA tout en limitant ses dérives et ses conséquences sur la société.