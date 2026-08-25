Au Soudan, des footballeurs de petite taille poursuivent leur rêve de Mondial

Malgré le conflit qui ravage actuellement le Soudan, l’équipe de football nationale des joueurs de petite taille espère bien participer à la deuxième édition de la Coupe du monde 2026 organisée au Maroc en novembre.

Les joueurs soudanais organisent des entraînements réguliers à Khartoum la capitale soudanaise ravagée par la guerre et tirent le meilleur parti des installations limitées mises à leur disposition.

"Malgré la guerre et les déplacements de population, un grand nombre de joueurs viennent de différentes régions du Soudan. Aujourd’hui, ils sont confrontés à des défis de taille pour constituer l’équipe et se préparer. Nous les remercions pour leur persévérance et leurs grands sacrifices. De plus, ils représentent le Soudan avec le même dévouement que n’importe quelle autre équipe nationale, qu’il s’agisse de l’équipe des jeunes, des juniors, de l’équipe olympique ou de l’équipe nationale", a confiéMohammed Abdullah, expert en football.

Le joueur Ibrahim Abdalla et son équipe travaillent d’arrache-pied pour participer à la Coupe du monde des personnes de petite taille. Ils devaient initialement prendre part à la première édition de la compétition, mais n’ont pas pu s’y rendre en raison d’un manque de financement, d’un soutien financier limité et des difficultés liées au déplacement.

"Le football est à la fois une culture européenne et un sport physique, et je l’aime beaucoup. Ce qui m’a motivé, c’est que lors des tournois de football à l’école (primaire), on refusait de me laisser participer en prétextant que j’étais de petite taille, et on me sous-estimait sur le terrain", a indiqué Ibrahim Abdalla.

Afin de s’assurer une place dans la compétition, les membres de l’équipe viennent de tout le Soudan pour s’entraîner ensemble, malgré les déplacements et les autres défis auxquels ils sont confrontés.

"Malgré les épreuves que le pays a traversées, comme vous le savez bien avec cette guerre, la détermination et la ténacité de ces jeunes hommes (les joueurs) les ont motivés à participer. Et, si Dieu le veut, nous promettons au peuple soudanais que, malgré les épreuves auxquelles nous avons été confrontés, nous apporterons des sourires et de la joie dans leur cœur.", a indiquéMohammed Nour Kasha, président de la Fédération soudanaise des personnes de petite taille.

L'équipe a été créée et officiellement reconnue en 2020 grâce aux efforts d'un groupe de bénévoles et de journalistes sportifs.La deuxième édition de la Coupe du monde des personnes de petite taille réunira 24 équipes, dont l'Argentine, tenante du titre.