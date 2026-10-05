Guinée : le président Doumbouya gracie l'opposant Aliou Bah

En Guinée, l'opposant politique Aliou Bah a bénéficié vendredi 2 octobre d'une grâce présidentielle après avoir passé près de deux ans derrière les barreaux.

À l'occasion de la fête de l'indépendance du pays, le président Mamadi Doumbouya a décidé de gracier 217 détenus dont Aliou Bah, selon un décret présidentiel lu à la télévision.

Le leader du Mouvement démocratique libéral avait été condamné en janvier 2025 à deux ans de prison pour « offense et diffamation » à l’encontre de Mamadi Doumbouya, un verdict confirmé par la cour d'appel de Conakry en mai de la même année.

Aliou Bah était incarcéré depuis décembre 2024. Sa libération était attendue vers décembre 2026, une fois sa peine entièrement exécutée.

La grâce de l'opposant intervient alors que son dossier faisait l’objet d’une procédure devant la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Dans une lettre datée du 25 septembre, la juridiction régionale avait demandé à la Cour suprême de Guinée de procéder à la libération « immédiate et sans condition » d’Aliou Bah.

La Guinée est dirigée par le général Mamadi Doumbouya, arrivé au pouvoir en 2021 après avoir renversé Alpha Condé, premier président guinéen élu librement. Il a conforté son pouvoir en organisant en décembre 2025 une élection présidentielle sans opposant d'envergure.

Sous son pouvoir, les principaux partis politiques ont été dissous, les manifestations, interdites, sont réprimées et de nombreuses voix dissidentes ont été arrêtées, condamnées, poussées à l'exil ou sont portées disparues.