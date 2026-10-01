CAN 2027 : l’Afrique de l’Est se prépare à relever le défi

À moins de neuf mois du coup d’envoi de la CAN 2027, le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie accélèrent leurs préparatifs pour être au rendez-vous. Les trois pays d’Afrique de l’Est doivent accueillir ensemble les 24 équipes engagées dans la compétition, une première dans l’histoire de la CAN.

Au Kenya, le nouveau stade Talanta, à Nairobi, la capitale, doit devenir l’une des enceintes phares du tournoi. D’une capacité de 60 000 places, il a récemment été inspecté par le président de la CAF, Patrice Motsepe, qui s’est dit impressionné par l’avancée des travaux. Le stade Kasarani fait également l’objet d’importants travaux de rénovation. Les autorités travaillent en parallèle sur les terrains d’entraînement, les hôtels, les transports et les infrastructures aéroportuaires.

En Tanzanie, les principaux stades affichent un taux d’avancement moyen de plus de 80 %. Cinq terrains d’entraînement sont également aménagés dans chaque ville hôte. Le gouvernement a demandé aux différents acteurs d’accélérer les travaux, notamment sur les routes et les infrastructures destinées à accueillir les équipes et les supporters.

Même mobilisation en Ouganda. Le stade de Hoima est déjà achevé, tandis que les travaux se poursuivent à Lira et sur plusieurs terrains d’entraînement. Les autorités ont fixé la fin de l’année comme échéance pour finaliser l’essentiel des infrastructures et n’hésitent pas à faire appel à l’armée pour accélérer certains chantiers.

Les trois pays ont par ailleurs déjà pu tester leur capacité à travailler ensemble lors du Championnat d’Afrique des nations en 2024. Mais l’organisation de la CAN, avec 24 équipes et des exigences beaucoup plus importantes en matière de sécurité, de transport, d’hébergement et de retransmission, représente un défi d’une autre ampleur.

Malgré cette mobilisation, des interrogations subsistent. Selon le journal français Le Monde, la CAF aurait commencé à sonder plusieurs pays, dont le Maroc, l’Algérie, l’Afrique du Sud, l’Égypte et la Côte d’Ivoire, en cas de problème dans les préparatifs. Aucune décision de retrait n’a toutefois été annoncée à ce stade.

Une nouvelle mission d’inspection de la CAF est attendue en janvier prochain. Elle permettra de vérifier si les trois pays sont bien en mesure de tenir leurs engagements avant le coup d’envoi, prévu le 19 juin 2027.

Prévu du 19 juin au 17 juillet 2027, ce tournoi sera la première Coupe d’Afrique des Nations organisée conjointement par trois pays et marquera le retour de la compétition en Afrique de l’Est depuis que l’Éthiopie a accueilli la phase finale en 1976.