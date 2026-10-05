Yémen : un commandant alerte sur la nouvelle puissance de feu des Houthis

Alors que les combats reprennent aux abords du détroit stratégique de Bab el-Mandeb, le commandant yéménite Tawfiq Al-Haboun décrit une guerre d’une nature nouvelle. Drones, missiles antichars Kornet et missiles balistiques de longue portée seraient désormais engagés par les Houthis, témoignant selon lui d’une nette montée en puissance de leurs capacités militaires.

Les combats qui opposent les forces du gouvernement yéménite aux rebelles houthis autour du détroit de Bab el-Mandeb prennent une nouvelle dimension, selon Tawfiq Al-Haboun, commandant des forces de sécurité nationale de Larj. Interrogé par Sky News, il estime que le conflit actuel se distingue nettement des précédentes confrontations avec les Houthis.

« Ce qui se passe aujourd’hui est différent de nos précédentes guerres avec les Houthis », affirme-t-il, décrivant un affrontement « beaucoup plus avancé ». Selon le commandant, les rebelles disposent désormais de moyens qu’ils n’avaient pas employés lors des phases antérieures du conflit.

Tawfiq Al-Haboun cite notamment des drones, des missiles Kornet et des missiles balistiques de longue portée. Des armes qui, selon lui, sont désormais utilisées sur le champ de bataille et traduisent une évolution qualitative de la menace. « Nous n’avions jamais vu cela auparavant », souligne-t-il.

Cette montée en puissance intervient alors que les Houthis ont récemment étendu leur emprise dans l’ouest du Yémen, notamment avec la prise de Mokha et de plusieurs îles de la mer Rouge. Leur progression les rapproche du détroit de Bab el-Mandeb, passage maritime stratégique reliant la mer Rouge au golfe d’Aden.

Le témoignage de Tawfiq Al-Haboun intervient dans un contexte de reprise généralisée des hostilités. Les Houthis ont intensifié leur offensive autour de Taïz, où ils assiègent les forces gouvernementales depuis plus d’une décennie, perturbant notamment un axe routier majeur reliant la ville à Aden, siège du gouvernement.

Après la relative accalmie instaurée par la trêve de 2022, la reprise des combats et l’emploi d’armes plus sophistiquées ouvrent une nouvelle phase du conflit yéménite, avec des conséquences humanitaires déjà lourdes : des centaines de morts et des dizaines de milliers de déplacés depuis la récente escalade.