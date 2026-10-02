Football : Infantino reçoit le soutien des fédérations arabes à la FIFA

Dans sa course à un nouveau mandat à la tête de la FIFA, Gianni Infantino a reçu un nouveau soutien, celui de l’Union des associations arabes de football (UAFA).

Réunie jeudi à Djeddah, en Arabie saoudite, l’organisation, qui regroupe 22 fédérations nationales, a réaffirmé son appui au président de l’instance mondiale à l’issue de sa 81e réunion.

Dans un communiqué, l’UAFA a salué les efforts récents de la FIFA pour renforcer la coopération avec les instances nationales, régionales et continentales. Elle a également estimé que Gianni Infantino avait "renforcé l’unité au sein de la communauté mondiale du football".

Ce soutien intervient alors que le dirigeant italo-suisse fait face à des critiques croissantes, notamment après son projet, finalement abandonné, d’ouvrir une partie des droits commerciaux des compétitions de la FIFA, dont la Coupe du monde, à des investisseurs privés. En août, six présidents de fédérations arabes, dont ceux du Qatar et du Maroc, avaient déjà exprimé leur soutien au dirigeant.

Les soutiens à sa candidature restent toutefois contrastés. Mardi, la Fédération de football du Golfe, qui représente huit associations nationales, avait également apporté son soutien à Infantino.

À l’inverse, la Fédération suisse de football a annoncé mercredi retirer son appui à sa réélection. De son côté, l’UEFA a indiqué vouloir présenter un candidat concurrent avant la clôture des candidatures, en vue de l’élection prévue en mars 2027.