Tunisie : mobilisation pour la libération du journaliste Mohamed Yousfi

Des dizaines de journalistes ont manifesté mardi à Tunis contre l’arrestation du rédacteur en chef d’Alqatiba, Mohamed Yousfi, placé en détention provisoire dans une affaire de criminalité financière.

Mohamed Yousfi a été arrêté vendredi alors qu’il se rendait à une interview radiophonique. Le parquet lui reproche notamment d’avoir reçu des fonds suspects de l’étranger, sur la base de dispositions antiterroristes et relatives à l’enrichissement illicite. Son avocate, Hela Ben Salem, affirme qu’« aucune preuve concrète » d’actes répréhensibles n’a été produite.

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a indiqué que l’état de santé du journaliste s’était détérioré après une opération pour une appendicite. Selon le syndicat, ses avocats ont dû interrompre un interrogatoire pour lui administrer des médicaments, alors qu’il "hurlait de douleur".

Reporters sans frontières (RSF) réclame sa libération immédiate, estimant qu’aucun élément du dossier ne justifie son maintien en détention.

Le président du SNJT, Zied Dabbar, dénonce une répression plus large visant les journalistes. "Tant que la moindre erreur professionnelle sera passible d’une peine de prison, c’est la profession même de journaliste qui sera menacée en Tunisie", a-t-il déclaré.

L’arrestation intervient dans un contexte de recul des libertés publiques dénoncé depuis le tournant politique opéré par le président Kaïs Saïed en 2021. Journalistes, avocats, opposants et militants ont depuis fait l’objet de nombreuses poursuites, notamment au titre de la loi de 2022 réprimant la "diffusion de fausses informations".