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Tanzanie : le procès pour trahison de Tundu Lissu entre dans sa phase finale

Tundu Lissu, chef de l’opposition tanzanienne, à son arrivée au tribunal de Dar es Salaam, le 19 mai 2025.   -  
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AP Photo

By Africanews

Tanzanie

Le procès pour trahison de Tundu Lissu, chef du parti d’opposition tanzanien Chadema, est entré dans sa phase finale devant la Haute Cour de Dar es Salaam.

L’opposant a comparu mercredi devant un collège de trois juges, accueilli par les acclamations de ses partisans. L’accusation et la défense ont présenté leurs plaidoiries finales.

Tundu Lissu est poursuivi pour avoir prétendument incité la population à empêcher la tenue des élections générales de 2025. En Tanzanie, l’accusation de trahison est passible de la peine de mort.

Ses avocats estiment que l’accusation n’a pas présenté suffisamment d’éléments pour établir les faits qui lui sont reprochés. Les procureurs affirment, de leur côté, que les preuves soumises au tribunal répondent aux critères juridiques requis.

La défense avait également souhaité faire comparaître trois hauts responsables de la sécurité comme témoins, mais ceux-ci ont refusé de témoigner.

À la tête du Chadema, l’un des principaux partis d’opposition du pays, Tundu Lissu est détenu depuis avril 2025.

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