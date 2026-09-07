À Zanzibar, sur les traces de Freddie Mercury dans la maison de son enfance

À Stone Town, à Zanzibar, les fans de Freddie Mercury peuvent visiter la maison où l’icône de Queen a passé ses premières années.

Transformé en musée depuis 2019, le lieu retrace l’enfance et la carrière d’un artiste dont la popularité ne cesse de grandir, plus de trente ans après sa mort.

À Zanzibar, les admirateurs de Freddie Mercury peuvent entrer dans l’un des lieux les plus symboliques de son histoire : la maison de Stone Town où le chanteur de Queen est né et a passé une partie de son enfance. Depuis 2019, cette demeure est devenue un musée consacré à sa vie et à son parcours artistique.

« C’est la maison où Freddie Mercury est né. On y retrace son histoire, son enfance, sa naissance ici à Zanzibar et sa vie en général », explique Kagoli Aziz, guide du musée.

Des souvenirs personnels exposés aux visiteurs

Dans les différentes pièces du musée, les visiteurs découvrent des objets et documents liés à la vie de la star britannique. Parmi les pièces exposées figurent notamment des photographies, des paroles manuscrites, des costumes de scène et l’un de ses premiers pianos.

Une partie importante de cette collection provient de sa famille et de l’entourage de Queen.

« Nous possédons la plupart des photos de lui, qui nous ont été données par sa sœur, Kashmira, ainsi que ses paroles manuscrites, offertes par la production de Queen », précise Kagoli Aziz. « Nous exposons également l’un de ses premiers pianos et certains de ses costumes. »

Pour les fans, le musée permet surtout de découvrir une facette plus intime de l’artiste : son enfance à Zanzibar, avant qu’il ne devienne l’une des figures les plus célèbres de l’histoire du rock.

Un anniversaire qui continue de mobiliser les fans

L’anniversaire de Freddie Mercury reste chaque année un moment particulier pour ses admirateurs. Né le 5 septembre 1946, le chanteur aurait eu 80 ans en 2026.

Décédé à l’âge de 45 ans, le 24 novembre 1991, Freddie Mercury continue pourtant de susciter un intérêt considérable dans le monde entier. Queen figure toujours parmi les groupes ayant vendu le plus de disques, avec une large part de ses ventes réalisées après la disparition de son chanteur.

Pour les visiteurs du musée, cette fascination s’explique aussi par la personnalité et le talent de l’artiste.

« C’est toujours agréable de découvrir sa personnalité, sa forte personnalité », témoigne Mar Perez Pena, une touriste espagnole. Revenue à Stone Town plus de vingt ans après une première visite, elle découvre cette fois le musée, qui n’existait pas encore.

« C’est une excellente occasion d’en savoir un peu plus sur son enfance […] et sur la façon dont il s’est lancé dans la musique et l’art, car c’était un véritable artiste dès le début », ajoute-t-elle.

De Zanzibar à Londres, une mémoire toujours vivante

Freddie Mercury avait rendu publique sa séropositivité et sa maladie dans un communiqué publié la veille de sa mort. Plus de trois décennies après sa disparition, le mystère demeure toutefois autour du lieu où reposent ses cendres.

Son héritage, lui, est bien visible. De Zanzibar à Londres, en passant notamment par Montreux, de nombreux lieux permettent aujourd’hui aux admirateurs de Queen de se recueillir, de découvrir son parcours ou simplement de célébrer la mémoire d’un chanteur devenu une icône mondiale.

À Stone Town, dans la maison de ses premières années, les visiteurs peuvent ainsi remonter le temps et retrouver le jeune Farrokh Bulsara avant qu’il ne devienne, sous le nom de Freddie Mercury, l’une des voix les plus reconnaissables de la musique.