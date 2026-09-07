Tanzanie : l'époux de la présidente Samia Suluhu Hassan est mort

Le mari de la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan est décédé lundi alors qu’il suivait un traitement dans un hôpital de Zanzibar, a déclaré le vice-président du pays.

Hafidh Ameir Hassan était devenu "premier gentleman" de la Tanzanie en 2021, lorsque son épouse avait pris ses fonctions en tant que première femme présidente du pays, à la suite du décès du président John Magufuli. M. Hassan suivait un traitement pour une problème cardiaque.

Le vice-président Deogratius Ndejembi a annoncé le décès de M. Hassan et a présenté ses condoléances à la famille. Il a indiqué que des dispositions étaient en train d'être prises pour son enterrement à Zanzibar, lieu d'origine de la famille, un archipel semi-autonome faisant partie de la Tanzanie.

Samia Suluhu Hassan effectue actuellement son deuxième mandat après avoir remporté une élection contestée en 2025 avec plus de 97 % des voix. Les candidats des deux principaux partis d’opposition avaient été écartés de la course.

Le couple avait quatre enfants, trois fils et une fille qui est députée.

Le président kenyan William Ruto a exprimé sa tristesse au nom de son gouvernement et de son peuple. "La présidente Samia a perdu un compagnon de toute une vie, ses enfants un père bien-aimé, et la Tanzanie un fils éminent", a-t-il écrit.

Plusieurs chefs d'État africains ont également adressé leurs condoléances à Samia Suluhu Hassan et au peuple tanzanien, de même que le président de la Commission de l'Union africaine Mahamoud Ali Youssouf.