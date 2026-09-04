Cinéma : "By Any Means", un thriller au cœur de la lutte pour les droits civiques

Le nouveau thriller historique By Any Means plonge dans l’Amérique des années 1960, en pleine lutte pour les droits civiques. Porté par Yahya Abdul-Mateen II et Mark Wahlberg, le film raconte une alliance improbable pour traquer des membres du Ku Klux Klan.

Yahya Abdul-Mateen II incarne Wayne Stryder, un agent du FBI qui retourne dans le Mississippi pour enquêter sur le meurtre du militant des droits civiques Vernon Dahmer_._ Pour mener sa mission, il s’associe à Greg Scarpa, un tueur à gages de la mafia interprété par Mark Wahlberg.

Une alliance improbable

Les deux personnages viennent de mondes radicalement différents. Greg Scarpa évolue dans un univers marqué par le crime et la violence, mais sa collaboration avec Stryder fait progressivement naître un respect mutuel.

Pour le réalisateur Elegance Bratton, cette relation illustre l’un des principaux messages du film : les avancées collectives peuvent parfois nécessiter de travailler avec des alliés imparfaits.

"Les alliés parfaits n’existent pas", souligne-t-il, estimant que l’essentiel est de pouvoir se retrouver autour d’un objectif commun dans la défense des droits.

Un regard sur les inégalités américaines

Au-delà de son intrigue policière, By Any Means établit également un lien entre les combats des années 1960 et les inégalités qui persistent aujourd’hui aux États-Unis.

Originaire de Louisiane, Yahya Abdul-Mateen II cite notamment la situation du Mississippi et des autres États du Sud. Pour l’acteur, des indicateurs comme l’éducation, la mortalité infantile, l’accès aux soins ou encore l’emploi permettent de mesurer les progrès qui restent à accomplir.

Il estime que les populations les plus défavorisées devraient bénéficier de la même attention que les plus privilégiées.

Entre thriller, histoire et réflexion sur le racisme et les alliances politiques, By Any Means revisite ainsi la lutte pour les droits civiques tout en faisant écho aux fractures de l’Amérique contemporaine.

Le film sort le 4 septembre dans les salles américaines.