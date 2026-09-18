British Airways annonce son retour en Tanzanie à l’été 2027

British Airways fera son retour en Tanzanie le 29 mai 2027, avec une liaison saisonnière opérée jusqu’au 31 octobre entre Londres-Gatwick, l’aéroport international du Kilimandjaro et Zanzibar.

Trois rotations hebdomadaires, les lundi, jeudi et samedi au départ de Londres, seront assurées en Boeing 777, doté de trois cabines : classe affaires, économique premium et économique.

La particularité du dispositif réside dans son exploitation triangulaire. Le vol BA2163 quittera Gatwick à 9h05 pour atterrir au Kilimandjaro à 20h20, avant de repartir une heure plus tard pour Zanzibar, atteint à 22h25. Le retour vers Londres interviendra durant la nuit, avec une arrivée à Gatwick à 7h55 le lendemain matin.

Cette configuration permet à British Airways de réunir deux marchés touristiques complémentaires. Le Kilimandjaro constitue une porte d’entrée vers les grands parcs du nord de la Tanzanie, notamment le Serengeti, le Ngorongoro et le Tarangire. Zanzibar, de son côté, concentre une offre balnéaire et culturelle autour de Stone Town, de ses plages et des récifs de l’océan Indien.

Ce retour intervient quinze ans après le retrait de British Airways de Dar es Salaam, desservie jusqu’en 2012. La compagnie privilégie désormais un dispositif directement orienté vers le tourisme, combinant safari et séjour balnéaire plutôt qu’une desserte de la capitale économique tanzanienne.

Un réseau long-courrier renforcé

La Tanzanie s’inscrit dans une expansion plus large du programme estival 2027 de British Airways. La compagnie prévoit notamment 25 % de capacité supplémentaire vers l’Amérique latine par rapport à l’été 2026. Buenos Aires retrouvera ainsi une liaison quotidienne sans escale depuis Londres-Heathrow, avec prolongement vers Santiago du Chili. Rio de Janeiro bénéficiera parallèlement d’une desserte quotidienne dédiée depuis Heathrow, tandis que la liaison vers San José, au Costa Rica, deviendra annuelle à raison de trois vols par semaine.

En Afrique du Sud, la desserte de Le Cap passera de sept à dix vols hebdomadaires depuis Heathrow. À Las Vegas, la fréquence augmentera légèrement, de treize à quatorze rotations hebdomadaires.

Gatwick conservera par ailleurs une place centrale dans le réseau loisirs de la compagnie. La liaison vers Bridgetown, à la Barbade, sera maintenue durant l’été 2027 et continuera d’alimenter les dessertes vers Grenade, le Guyana et Tobago. Sainte-Lucie restera desservie quatre fois par semaine.

Ces annonces prolongent l’élargissement du réseau long-courrier de British Airways, qui doit également lancer Gatwick–Colombo en octobre 2026, puis une liaison quotidienne Heathrow–Melbourne via Kuala Lumpur à partir de janvier 2027.