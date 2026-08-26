Tanzanie : le vice-président Emmanuel Nchimbi démissionne

Le vice-président tanzanien Emmanuel Nchimbi a annoncé sa démission mardi. Un départ anticipé, alors qu’il soupçonnait la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan de vouloir changer de vice-président.

Il a affirmé vouloir respecter cette volonté. Les relations entre la présidente et son vice-président n’étaient plus au beau fixe, selon des observateurs sans qu’on ne puisse savoir la pomme de discorde.

Il y a quelques semaines, un journal tanzanien a révélé de profondes divisions au sein du gouvernement. La publication a été suspendue depuis.

Des voix s’élèvent de plus en plus contre des restrictions présumées des droits civils et politiques en Tanzanie. Alors que le climat politique reste tendu depuis la répression des manifestations contre la réélection de Samia Suluhu Hassan a avec 98 % des voix, lors du vote d’octobre 2025.